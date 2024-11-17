Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Собаки помогали прибайкальским охотникам уже 12–17 тысяч лет назад

Собаки помогали прибайкальским охотникам уже 12–17 тысяч лет назад

Об этом говорят кости собак и следы их укусов на костях диких животных. Охотники, которые жили на стоянке Усть-Хайта I (Иркутская область), начали использовать домашних собак в своём ремесле 12–17 тысяч лет назад.

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