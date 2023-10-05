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Царьград

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С 1 октября поднимется плата за ЖКХ, но не у всех: Эксперт рассказала о новых правилах

С 1 октября поднимется плата за ЖКХ, но не у всех: Эксперт рассказала о новых правилах

Граждан России, по словам Натальи Казанцевой, обяжут оплачивать ущерб в случае порчи общедомового имуществаВ октябре 2023 года в Гражданском кодексе России появились изменения, касающиеся оплаты услуг ЖКХ.

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