Лукашенко считает, что белорусская армия полностью усвоила опыт современной войны

Президент положительно оценил боеготовность ВС Белоруссии к потенциальным конфликтам и вызовам.Посещая военный полигон в Брестской области Александр Лукашенко ознакомился с узлами сопротивления, которые сейчас строятся по периметру белорусской границы, а также посмотрел на тренировки военнослужащих.