Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 925 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ляхов
    Мы помним фотографии, как её пьяную за руки и за ноги волокли в номера.Ксения Собчак обв...
  • Mихаил Р
    Никак её уже не повысить. Для этого у каждой женщины должно быть минимум трое детей, а не как сейчс 1,3-1,39. В РФ де...Как повысить рожд...
  • Серж Южанин
    Россия оценила "в...

Лукашенко считает, что белорусская армия полностью усвоила опыт современной войны

Лукашенко считает, что белорусская армия полностью усвоила опыт современной войны

Президент положительно оценил боеготовность ВС Белоруссии к потенциальным конфликтам и вызовам.Посещая военный полигон в Брестской области Александр Лукашенко ознакомился с узлами сопротивления, которые сейчас строятся по периметру белорусской границы, а также посмотрел на тренировки военнослужащих.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх