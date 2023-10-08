Лукашенко считает, что белорусская армия полностью усвоила опыт современной войны

Президент положительно оценил боеготовность ВС Белоруссии к потенциальным конфликтам и вызовам.Посещая военный полигон в Брестской области Александр Лукашенко ознакомился с узлами сопротивления, которые сейчас строятся по периметру белорусской границы, а также посмотрел на тренировки военнослужащих.
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