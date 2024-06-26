Суд приговорил Джулиана Ассанжа к уже отбытому сроку

Стали известны условия, на которых австралийский журналист вышел на свободуСуд над Джулианом Ассанжем, основателем проекта Wikileaks, начавшийся 26 июня, не принёс неожиданностей.
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