Лима и ее еда

﻿﻿Всем привет! Любителям путешествий (возможно, не только) хотелось бы рассказать о своем кулинарном опыте в Лиме, ​​которая, кажется, считается кулинарной столицей Латинской Америки (здесь можно найти несколько топов в списке лучших ресторанов мира).