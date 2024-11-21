Лима и ее еда

Всем привет! Любителям путешествий (возможно, не только) хотелось бы рассказать о своем кулинарном опыте в Лиме, которая, кажется, считается кулинарной столицей Латинской Америки (здесь можно найти несколько топов в списке лучших ресторанов мира).
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