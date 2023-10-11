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«Чемодан-вокзал-Львов – или 99% активов на бочку» – Россия приветствует Фридмана

«Чемодан-вокзал-Львов – или 99% активов на бочку» – Россия приветствует Фридмана

Совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман, вернувшийся в Москву (якобы временно, пока в Израиле не уляжется) уже обустраивается в шикарных апартаментах «Матч Пойнт» на Кутузовском проспекте.

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Комментарии
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N
Nata
Национализировать все активы.
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14 час.
NADEGDA PAYNYH
Они что здесь пристанище находят? Пусть живут в той стране ,куда сбежали. Этот Альфа банк со своими учредителями достал людей. И не нужна народу их общественная жизнь,своих хватает пакостников
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13 час.
Людмила Абрамова
и где справедливость..предатели возвращаются.. мы не фига не делаем
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9 час.

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