«Боялся услышать это»: Гоген Солнцев узнал правду о рождении сына Вани

Шоумен Гоген Солнцев в студии одного из федеральных телеканалов разобрался в семейной драме. Мужчина узнал, что ребенок Ваня, которого он воспитывает с супругой Полиной, — не приходится ему биологическим сыном.
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