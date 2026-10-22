Ситуация накалилась в ночное время, когда улицы были заполнены людьми. Толпа прохожих вмешалась в конфликт в защиту местных женщин, что привело к массовой драке, в ходе которой туристка получила удары руками и ногами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Лавров отказался ...
- Минобороны РФ зая...
- Николай Дроздов в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым