В Тульской области реализуют проект по сбережению водных богатств России

В России стартует эксперимент по созданию единого информационного ресурса водных объектов. Тульская область вошла в число пилотных регионов для реализации проекта, о чем сообщается на официальном сайте российского правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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