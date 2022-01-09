Александр Кутиков порадовался распаду СССР: "двуличность и пакостность"

69-летний советский и российский музыкант, бас-гитарист, вокалист и композитор группы "Машина времени" Александр Кутиков рассказал о своей жизни при СССР и отметил, что с радостью воспринял превращение страны из "империи зла в оплот свободы" .
69-летний советский и российский музыкант, бас-гитарист, вокалист и композитор группы "Машина времени" Александр Кутиков рассказал о своей жизни при СССР и отметил, что с радостью воспринял превращение страны из "империи зла в оплот свободы" .
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