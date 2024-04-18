Законопроект о «помощи» Израилю предусматривает в том числе финансирование содержания американских войск на Ближнем Востоке

В американском конгрессе представлен законопроект об оказании военной помощи Израилю. Законопроект предусматривает выделение на эти цели 26 млрд долларов, а необходимость его принятия аргументируется «усилением эскалации на Ближнем Востоке».
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