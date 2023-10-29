Всё, что сможем вернуть – наше навсегда, что не сможем – навсегда не наше

Отрывок из новой статьи ребе Ищенко.К концу приближается украинский кризис. Никто в мире уже не сомневается, что Россия выйдет из него победительницей, а судьба Украины будет плачевна, вплоть до полной ликвидации украинской государственности.
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