Всё, что сможем вернуть – наше навсегда, что не сможем – навсегда не наше

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Отрывок  из  новой  статьи  ребе  Ищенко.К концу приближается украинский кризис. Никто в мире уже не сомневается, что Россия выйдет из него победительницей, а судьба Украины будет плачевна, вплоть до полной ликвидации украинской государственности.

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Комментарии
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М
Мария
Нажрётся этот шибздик когда-то , или нет? Ведь денег накрал миллиарды. Всё мало?
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3 д.
Лидия
Если возьмём на содержание, а так за деньги они захотят стать и папуасами.
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2 д.
Юрий Золотарев
Украина - хрен с ней, пускай остаётся. А вот БандероЖОпия должна исчезнуть! НАВСЕГДА!! Волчьей &quot;морали&quot; не место на нашей Планете!
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2 д.

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