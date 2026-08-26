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Более 1,5 тыс. участников СВО стали кандидатами на сентябрьских выборах

Более 1,5 тыс. участников СВО стали кандидатами на сентябрьских выборах

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова 26 августа на заседании ЦИК сообщила, что на выборы всех уровней зарегистрированы 1586 кандидатов, являющихся участниками или ветеранами специальной военной операции.

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