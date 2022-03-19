Пшеки спят и видят миротворцев НАТО на Украине

Варшаве мечтается о «миротворческой миссии», вооруженной до зубов Юрий Енцов Фото: AP/TAСС Материал комментируют: Андрей Марчуков Богдан Безпалько Виктор Литовкин Собрались как-то раз в Киеве чех, словенец, не путать со словаком, и два поляка.