БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Пшеки спят и видят миротворцев НАТО на Украине

Пшеки спят и видят миротворцев НАТО на Украине

Варшаве мечтается о «миротворческой миссии», вооруженной до зубов Юрий Енцов Фото: AP/TAСС Материал комментируют: Андрей Марчуков Богдан Безпалько Виктор Литовкин Собрались как-то раз в Киеве чех, словенец, не путать со словаком, и два поляка.

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