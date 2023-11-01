В Астрахани разыскивают вора, забравшего из банкомата чужие деньги

Полиция просит местных жителей принять участие в поимке грабителя. Конфиденциальность гарантируется. Мужчина присвоил себе 26 тысяч рублей, которые предыдущий пользователь забыл вытащить из купюроприёмника.
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