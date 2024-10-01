Татьяна Манежина: Дорогие друзья!. Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником — Международным днём музыки! Музыка —...

Дорогие друзья!Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником — Международным днём музыки!Музыка — это универсальный язык, который объединяет людей, преодолевает границы и создаёт неповторимую атмосферу.
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