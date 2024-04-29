Интересная жизнь с Vera Star Фото: myseldon.com Старая добрая истина о том, что у России во все времена было всего лишь два союзника, это армия и флот, с момента начала CBO, постоянно находит свое подтверждение.
С Эрдоганом пора заканчивать. Турция готовится 9 мая в США нанести России предательский удар в спину
Комментарии
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Tania Еременко
Все турецкие ягоды и фрукты с овощами растут на обочинах дорог. Они все с канцерогенами и вредны для организма. Не делать закупки в Турции! И не покупать!
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36 мин.
Александр Почекунин
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18 мин.
Виталий Лебедев
Эрдоган как и всё азиатские "товарищи" из Казахстана им нельзя верить ( Токаев устроил продажу 81стаоых советских истребителей, ожидаемо где они всплывут), Таджикистана (Рахмон организовал комиссию, которая проверяла условия проживания и работы своих мигрантов в России), Киргизии (сначала у них даже в Конституции отмечалось двуязычие - киргизский и русский, а в последнее время русский язык вне закона)
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16 мин.
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