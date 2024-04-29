С Эрдоганом пора заканчивать. Турция готовится 9 мая в США нанести России предательский удар в спину

Все турецкие ягоды и фрукты с овощами растут на обочинах дорог. Они все с канцерогенами и вредны для организма. Не делать закупки в Турции! И не покупать!

Виталий Лебедев

Эрдоган как и всё азиатские "товарищи" из Казахстана им нельзя верить ( Токаев устроил продажу 81стаоых советских истребителей, ожидаемо где они всплывут), Таджикистана (Рахмон организовал комиссию, которая проверяла условия проживания и работы своих мигрантов в России), Киргизии (сначала у них даже в Конституции отмечалось двуязычие - киргизский и русский, а в последнее время русский язык вне закона)