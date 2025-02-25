Производители Snickers и Oreo предупредили о подорожании на 5–20%

Константин Самарин

А когда будет хоть одно уведомление о снижении цен?😄 Вообще-то стоит задуматься, а что суют в эти "шоколадные" батончики и конфеты: если цена на какао-бобы подскочила ВДВОЕ, удорожала логистика и транспортные расходы, то почему цена саих батончиков выросла всео на 5-10% ? Что в них пихают вместо какао? Соя, или другой заменитель?