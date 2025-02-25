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Производители Snickers и Oreo предупредили о подорожании на 5–20%

Производители Snickers и Oreo предупредили о подорожании на 5–20%

Global Look Press/Maksim Konstantinov Американские бренды кондитерской продукции Mondelēz и "Марс" предупредили о повышении цен с февраля-марта.

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Комментарии
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Константин Самарин
А когда будет хоть одно уведомление о снижении цен?😄    Вообще-то стоит задуматься, а что суют в эти &quot;шоколадные&quot; батончики и конфеты: если цена на какао-бобы подскочила ВДВОЕ, удорожала логистика и транспортные расходы, то почему цена саих батончиков выросла всео на 5-10% ? Что в них пихают вместо какао? Соя, или другой заменитель?
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