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Царьград

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Одесский пророк предвидел события августа ещё зимой. Что будет на СВО дальше?

Одесский пророк предвидел события августа ещё зимой. Что будет на СВО дальше?

Андрей Гиперборей — актёр, кинорежиссёр, мастер восточных единоборств и поэт. Как он сам утверждает, через поэзию Гиперборей может даже предсказывать будущее.

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