Нетаньяху на выступлении в конгрессе призвал США к «более решительным действиям» против Ирана, фактически - к войне

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил перед американскими конгрессменами. Он начал свою речь с того, что назвал нападение ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года «новым 11 сентября для всего мира», добавив, что «только этот масштаб намного больше».