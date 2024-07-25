Нетаньяху на выступлении в конгрессе призвал США к «более решительным действиям» против Ирана, фактически - к войне

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил перед американскими конгрессменами. Он начал свою речь с того, что назвал нападение ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года «новым 11 сентября для всего мира», добавив, что «только этот масштаб намного больше».
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