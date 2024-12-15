Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц заявил о политической изоляции Шольца в Евросоюзе

Канцлер Германии Олаф Шольц политически изолирован в Европейском союзе. Об этом заявил кандидат на пост главы правительства страны от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, его цитирует DPA.