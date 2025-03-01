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Царьград

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Между первой и второй главами романа "Евгений Онегин" случился декабрь 1825 года

Между первой и второй главами романа "Евгений Онегин" случился декабрь 1825 года

200 лет назад в свет вышла первая глава романа "Евгений Онегин" Александра Пушкина.В феврале 1825 года в книжной лавке Александра Смирдина появилась тоненькая книжечка, отпечатанная тиражом 2400 экземпляров по цене 5 рублей.

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