Между первой и второй главами романа "Евгений Онегин" случился декабрь 1825 года

200 лет назад в свет вышла первая глава романа "Евгений Онегин" Александра Пушкина.В феврале 1825 года в книжной лавке Александра Смирдина появилась тоненькая книжечка, отпечатанная тиражом 2400 экземпляров по цене 5 рублей.
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