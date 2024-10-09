Каждому пятому россиянину сложно купить хорошие российские вина

Исследовательский центр "Позиция" провел всероссийский опрос, чтобы выяснить, знают ли россияне отечественные бренды вина, как изменилось их отношение к винам локального производства и сколько они готовы заплатить за качественные российские марки.
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