Арестован третий член банды вымогателей LockBit

Американские прокуроры в Нью-Джерси в пятницу публично объявили о предъявлении обвинений 51-летнему Ростиславу Паневу, гражданину Израиля и России, обвиняемому в том, что он является ключевым разработчиком в банде разработчиков вымогательского ПО LockBit.