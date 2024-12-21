Арестован третий член банды вымогателей LockBit

Американские прокуроры в Нью-Джерси в пятницу публично объявили о предъявлении обвинений 51-летнему Ростиславу Паневу, гражданину Израиля и России, обвиняемому в том, что он является ключевым разработчиком в банде разработчиков вымогательского ПО LockBit.
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