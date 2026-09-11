В США 25 лет назад произошли теракты 11 сентября

Во время теракта в Нью-Йорке, 11 сентября 2001 года © Chao Soi Cheong/AP Согласно популярным теориям заговора, правительство США скрывает настоящих организаторов терактов 11 сентября, коими могут быть сами американские власти либо Израиль.
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