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Фицо заявил, что отказ от российского газа обернется для ЕС несусветными ценами

Фицо заявил, что отказ от российского газа обернется для ЕС несусветными ценами

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо предупредил Евросоюз, что отказ от российского газа обернется для объединения высокими ценами и зависимостью от третьих стран.

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