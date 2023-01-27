Военное обозрение

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Равно или поздно Запад отправит на Украину тактическое ядерное оружие, потому что уже не может остановиться

Равно или поздно Запад отправит на Украину тактическое ядерное оружие, потому что уже не может остановиться

B62-12. Иллюстрационное фото Запад попал в ситуацию, при которой поставляет оружие Украине в первую очередь потому, что уже не может его не поставлять.

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