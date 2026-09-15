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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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21-летний Бедард стал капитаном «Чикаго». Он второй в списке самых молодых капитанов клуба – раньше нашивку получил только Тэйвс

21-летний нападающий Коннор Бедард назначен капитаном « Чикаго ». Канадский форвард стал 37-м капитаном в истории клуба и вторым в списке самых молодых капитанов команды.

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