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Вопросы производства и учета алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта, табачных издели...

Вопросы производства и учета алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта, табачных издели...

Вопросы производства и учета алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта, табачных изделий вынесены на общественное обсуждениеНа общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси вынесен проект постановления Совета Министров Республики Беларусь, которым предусмотрена корректировка ряда постановлений Правительст .

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