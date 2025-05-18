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Папа римский Лев XIV официально вступил в понтификат

Папа римский Лев XIV официально вступил в понтификат

В проповеди он призвал к единению католической церквиПапа римский Лев XIV принял символы папской власти — «перстень рыбака» и паллий (ленту из овечьей шерсти с вышитыми на ней крестами).

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