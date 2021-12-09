Нью Информ

1 040 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    А картинки с белым лебедем не нашлось.Баранец: российск...
  • Борис Антонов
    Пора делать рокировку!Лукашенко: санкци...
  • Traveller
    Одно кодло. А это чмо явно хочет себя оправдать.Экс-президент Бел...

Минздрав готовится к вылету в ЮАР по поручению президента России

Минздрав готовится к вылету в ЮАР по поручению президента России

Глава российского государства Владимир Путин и лидер ЮАР Сирил Рамафоса недавно договорились о направлении в африканскую республику в ближайшем будущем вирусологов, лаборатории и медицинского оборудования для борьбы против коронавирусной инфекции.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх