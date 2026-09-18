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Русская весна

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Армия России атаковала производство и склады врага под Житомиром (ФОТО)

Армия России атаковала производство и склады врага под Житомиром (ФОТО)

Армия России атаковала производство и склады врага под Житомиром. Нанесён удар по складскому и производственному зданиям в Коростенском районе, после чего объекты охватил пожар, сообщает ГСЧС Украины.

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