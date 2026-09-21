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Паника из-за приближения худшей в истории зимы толкает украинцев к эмиграции - Bloomberg

Паника из-за приближения худшей в истории зимы толкает украинцев к эмиграции - Bloomberg

Население Украины всерьез рассматривает варианты переезда за границу из-за опасений не пережить предстоящие рекордные холода, пишет Bloomberg .

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