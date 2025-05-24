В аэропорту Калуги введены ограничения

В аэропорту Калуги введены временные ограничения, сообщили в Росавиации. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск с 04:45 мск введены в аэропорту Калуга», – говорится в сообщении.