В аэропорту Калуги введены ограничения

В аэропорту Калуги введены временные ограничения, сообщили в Росавиации. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск с 04:45 мск введены в аэропорту Калуга», – говорится в сообщении.
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