Непотопляемая. Тимошенко может стать компромиссной фигурой для Запада и России

Юлия Тимошенко всегда поддерживала довольно мирные отношения с Кремлём. Несмотря на показную непримиримость, именно она, будучи премьер-министром Украины, подписала газовые соглашения 2009 года, которые считали крайне выгодными в Газпроме, и за которые потом ей, правда, пришлось сидеть в колонии.