Цифра дня: 22 тысячи кроссоверов за год!

Белорусский завод «Белджи» отметил очередную веху: год назад, 25 мая 2024 года, предприятие начало выпуск кроссоверов Belgee X70, и к настоящему моменту количество выпущенных экземпляров превысило 22 тысячи, сообщила пресс-служба завода.
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