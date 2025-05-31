Депутат Колесник: Россия меньше всего желает смерти Зеленского

виталий панов

Такие люди как Зеленский не должны жить! Он этого не заслужил.Чем быстрее с ним и его сообщниками будет покончено,а желающих занять его место просто не будет,потому что будут знать,что следующим будет он,где бы не находился и будет убит! И не чего ждать когда его официально признают виновным в этой войне,чтобы судить как военного преступника!Его просто надо УНИЧТОЖИТЬ! Тем более все террористы должны быть уничтожены!Он должен об этом знать,чтобы ходил и оглядывался,а не разъезжал по всем странам попрошайничал,и угрожал России,что Россия должна быть уничтожена!