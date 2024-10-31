Переименование более ста автобусных остановок в Санкт-Петербурге начнется 1 ноября

С 1 ноября в Санкт-Петербурге ожидается масштабное переименование более ста автобусных остановок. По информации Государственного учреждения "Организатор перевозок", около 100 остановок на троллейбусных и автобусных маршрутах получат новые названия.
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