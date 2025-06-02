Стало известно пророчество старца Ионы Одесского для России на 2025 год

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Это не все, что нужно России!!!   Еще нужны: НИКОЛАЕВ, ХЕРСОН, ОДЕССА, КИЕВ, ЖИТОМИР  и  ВИННИЦА!!
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