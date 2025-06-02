Стало известно пророчество старца Ионы Одесского для России на 2025 год

Схиархимандрит Иона (Игнатенко) сделал много пророчеств о будущем России и Украины. Об этом aif.ru рассказал знавший его лично заведующий отделом по связям с православной церковью Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролова.