Стало известно пророчество старца Ионы Одесского для России на 2025 год

Схиархимандрит Иона (Игнатенко) сделал много пророчеств о будущем России и Украины. Об этом aif.ru рассказал знавший его лично заведующий отделом по связям с православной церковью Института стран СНГ, глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролова.
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