Откуда у России взялись морские беспилотники-«камикадзе»

Политика как она есть

Накануне на украинских фронтах произошло очень важное событие. В ночь на 10 февраля 2023 года морской беспилотник-«камикадзе» неизвестной конструкции и неустановленной принадлежности атаковал опоры разводного моста в Затоке Одесской области.