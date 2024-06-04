Генпрокуратура потребовала передать государству велотрек в Крылатском с Олимпиады-80

Суд пока отказался арестовывать объект, принадлежащий Московской федерации профсоюзовГенпрокуратура обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском об обращении в государственную собственность велотрека в Крылатском, построенного к Олимпиаде-80.
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