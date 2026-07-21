Oregon Sees Disturbing Spike In Gender Transition Therapy For Children If you're curious to see what the US would look like under an entrenched progressive regime, deep blue states like Oregon offer special insight.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии