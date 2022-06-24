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24.06.2022 года с целью формирования нравственно- этических понятий о добре,развития желания совершать добрые поступки и дела...

24.06.2022 года с целью формирования нравственно- этических понятий о добре,развития желания совершать добрые поступки и дела...

24.06.2022 года с целью формирования нравственно- этических понятий о добре,развития желания совершать добрые поступки и дела в профильном отряде ´Колокольчики добра´ оздоровительного лагеря ´Дружба´ была организована творческая мастерская .

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