Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Этнический криминал держал в страхе Смоленскую область

Этнический криминал держал в страхе Смоленскую область

Аргументы недели Этнический криминал держал в страхе Смоленскую область Управление ФСБ РФ завершило расследование уголовного дела в отношении участников этнической организованной преступной группировки.

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Комментарии
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Татьяна Пономарева
И последующая депортация навечно.
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1 м.
Гавриленко Александр
Автор, а о каком этносе идет речь? Обычно, в нынешней РФ, сажают русских! За то, что заступились, либо стали защищаться и т.д. А тут о ком речь?
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1 м.
ПП
Петр Петрович Канаев
Голова уже сгнила, это опарыши.
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4 н.