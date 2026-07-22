Аргументы недели Этнический криминал держал в страхе Смоленскую область Управление ФСБ РФ завершило расследование уголовного дела в отношении участников этнической организованной преступной группировки.
Этнический криминал держал в страхе Смоленскую область
Комментарии
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Татьяна Пономарева
И последующая депортация навечно.
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1 м.
Гавриленко Александр
Автор, а о каком этносе идет речь? Обычно, в нынешней РФ, сажают русских! За то, что заступились, либо стали защищаться и т.д. А тут о ком речь?
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1 м.
ПП
Петр Петрович Канаев
Голова уже сгнила, это опарыши.
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4 н.
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