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Новости Брянска

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Росгвардейцы Брянской области предотвратили кражи, задержали 24 человека

Росгвардейцы Брянской области предотвратили кражи, задержали 24 человека

За неделю сотрудники вневедомственной охраны Брянской области совершили 357 выездов на охраняемые объекты, предотвратив кражи, и задержали 22 человека за административные правонарушения.

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