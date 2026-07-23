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Парламентская газета

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Судовладельцы приостановили заход грузовых судов в порты Украины

Судовладельцы приостановили заход грузовых судов в порты Украины

Заход грузовых судов в морские порты на Украине с 22 июля приостановился по решению перевозчиков. Об этом 23 июля сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, передает агентство «Укринформ».

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