Судовладельцы приостановили заход грузовых судов в порты Украины

Заход грузовых судов в морские порты на Украине с 22 июля приостановился по решению перевозчиков. Об этом 23 июля сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, передает агентство «Укринформ».
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