Конкурс на создание концепции Пятой очереди набережной Самары презентован в Москве

На пресс-брифинге "Диалог с рекой" главный архитектор Самарской области Владимир Спиридонов, руководитель управления главного архитектора Самары Игорь Галахов и председатель самарской организации САР Юрий Астахов презентовали проект набережной.
На пресс-брифинге "Диалог с рекой" главный архитектор Самарской области Владимир Спиридонов, руководитель управления главного архитектора Самары Игорь Галахов и председатель самарской организации САР Юрий Астахов презентовали проект набережной.
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