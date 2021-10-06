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Конкурс на создание концепции Пятой очереди набережной Самары презентован в Москве

На пресс-брифинге "Диалог с рекой" главный архитектор Самарской области Владимир Спиридонов, руководитель управления главного архитектора Самары Игорь Галахов и председатель самарской организации САР Юрий Астахов презентовали проект набережной.

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