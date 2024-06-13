В суд поступило дело о рекордной в истории современной России взятке

ТН

Татьяна Недогреева

А меня всегда интересовал вопрос. А где на взятку заработал такие деньги взяткодатель? Никто и никогда не назвал тех , кто давал. А за последнее время так много высокопоставленных чинлаников арестовали за взятки. Из имена озвучены, а тех , кто давал, нет. Почему? И , интересно знать, а каково цена предмета, за который дают такие взятки? Это надо взяткодателю , как говорят, отбить свое и далее получать доход. Это, получается , опять грабеж страны. Где этому беспределу конец?