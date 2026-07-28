Александр Песке: Европа грабит танкеры, но учит мир правам человека

Почему конфискация российских активов в море называется борьбой с теневым флотом, а не пиратством XXI века? Как британские власти национализировали китайский актив на 1 млрд фунтов и забыли заплатить компенсацию? Почему в Германии введен налог на свободу передвижения, превращающий граждан в крепостных? И как энергетическая политика Берлина при.
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