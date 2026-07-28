Поче­му кон­фис­ка­ция рос­сий­ских акти­вов в море назы­ва­ет­ся борь­бой с тене­вым фло­том, а не пират­ством XXI века? Как бри­тан­ские вла­сти наци­о­на­ли­зи­ро­ва­ли китай­ский актив на 1 млрд фун­тов и забы­ли запла­тить ком­пен­са­цию? Поче­му в Гер­ма­нии вве­ден налог на сво­бо­ду пере­дви­же­ния, пре­вра­ща­ю­щий граж­дан в кре­пост­ных? И как энер­ге­ти­че­ская поли­ти­ка Бер­ли­на при.