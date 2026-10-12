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В РУДН создают не имеющий мировых аналогов антибиотик для защиты домашней птицы

В РУДН создают не имеющий мировых аналогов антибиотик для защиты домашней птицы

Созданием инновационного антибактериального препарата против распространенного и опасного заболевания птицы – куриного микоплазмоза – заняты исследователи Российского университета дружбы народов (РУДН) в сотрудничестве с зарубежными коллегами.

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